Enfer des androïdes

Vous le savez, à What's The Game Today ? nous adorons le futur et cette semaine Quantic Dream nous gâte avec son nouveau jeu signé David Cage, Detroit : Become Human !



Et après nous avoir conté les aventures d'un femme au pouvoir surnaturel dans Beyond : Two Souls cette fois-ci David Cage nous montre un futur où les androïdes on gagné nos foyers et vivent parmi la population. Mais pas sans inégalités ni discriminations.



Mais ce n'est pas le seul jeu qui est sorti cette semaine ! En effet, en plus des multiples annonces et news d'avant E3, nous avons aussi le droit a plusieurs jeux ! Nous allons donc pouvoir continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière (relie Rage 2 dent) mais aussi vous parler des sorties de la semaine.



Alors préparez-vous à traverser les rues de Detroit pour ensuite tomber en Enfer car Agony, le simulateur d'enfer, arrive dans les bacs aujourd'hui ! Et on vous prévient tout de suite : ce jeu est interdit pour les moins de 18 ans alors si vous avez l'âme sensible on vous le déconseille fortement.



Donc soyez préparés pour ce soir car nous n'allons pas être censurés !



Alors rendez-vous à 20h pour What's The Game Today ? !