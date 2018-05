Rage 2 dent

Nous approchons doucement mais sûrement du plus gros événement du monde du jeu vidéo annuel, l'E3 (Electronic Entertainment Expo) !



En effet c'est en début juin que les plus gros producteurs et éditeurs de jeux viennent présenter les plus grandes sorties de l'année actuelle et de celles à venir ! Mais comme il est de coutume chaque années, les semaines avant les conférences sont remplies de fuites et d'annonces en tous genres. De quoi alimenter une petite émission de radio si je ne m'abuse.



Et cette année c'est Bethesda qui a la gâchette facile et qui annonce prématurément Rage 2 ! Mais aussi Activision qui nous balance un énième Call of Duty à la face, cette fois-ci avec un mode Battle Royale, comme c'est original ! (Promis on ne vas pas s'énerver)



Mais on ne va pas vous gâcher les surprises et on vous parle de tout ça ce soir à 20h dans What's The Game Today ? !