Shooter : J-Musique

こんにちは !



Oui, on est comme ça, on rentre directement dans le vif de ce shooter en parlant directement japonais !

Parce que comme l'indique le titre de cet article, on va vous parle de J-Musique, soit la musique japonaise pour les deux du fond qui n’écoutent pas.



On va essayer de brosser le plus large panel des différents styles de musique que l'on trouve au pays du soleil levant (il y en a une tripotée), comment on peut l'écouter en France (qui sont-ils ? quels sont leurs réseaux ?), comment nous, Azertoff, Gandalf81 et Hazto, avons découvert la J-musique (spoiler : [N]olife).



Comme à chaque fois, vous avez la possibilité de nous laisser un message sur le répondeur de « L'ApérOriginale », pour nous dire si vous aussi vous écoutez de la J-musique, comment vous l'avez découverte, s'il fait beau chez vous.



On vous donne rendez-vous samedi à 14h sur les bonnes ondes de RADIOM pour 2h de blabla !



じゃね !