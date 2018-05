Fanel aux nues

C'est une nouvelle étape, un nouveau cap. Un truc important à ne pas laisser de côté, une évolution logique et naturelle, le fruit d'une réflexion, d'un travail. L'utile à l'agréable, mais en — beaucoup — mieux. C'est que ça passe, ma bonne Dame ! On commence à se connaître, depuis le temps ! Le chemin parcouru nous mène ici : Fanel qui s'apprête à produire son premier album !



Il n'y a pas deux parcours d'artistes qui se ressemblent. Le vécu, l'expérience, les ambitions et les rêves de chacun sont autant d'ingrédients qu'il faut bien mélanger. Changez-les dans d'infimes proportions, et vous verrez la différence. Qu'est-ce qui fait que l'on se sent à la hauteur, aux portes d'une nouvelle expérience, d'un nouveau défi, personnel ou collectif ? Même pour les plus aguerris, un nouveau processus de création est un nouveau défi, un recommencement.





Impliqués et vivants

Nuits blanches

Il y a quelque chose d'absolument fascinant à regarder travailler des musiciens, qu'ils aient une approche académique codifiée, ou qu'ils soient self-made, ou un mélange des deux sur un spectre infini. De la même manière que si l'on montrait les entrailles techniques de RADIOM, beaucoup y verraient un autre monde, une autre planète, certains s'y entendraient, de manière naturelle. Un langage, un mode de pensée, quelque chose de naturel se dégage. Rien de bien différent avec la musique et les musiciens.Cette fascination, je l'ai éprouvée assez tôt en rencontrant, le projet de, et la communion presque télépathique avec ceux qui l'accompagnent et la portent,etavant lui,, et tous les autres qui gravitent autour, membres d'un groupe à part entière, parmi des cercles concentriques de plus en plus larges. Dirigés mais consentants, discrets mais importants, impliqués et vivants. Cette vie qui anime le microcosme, ce dernier qui se mobilise, une concentration d'énergies dans des emplois du temps personnels déjà très chargés.Je continue de nourrir cette fascination teintée d'une forme de jalousie, d'envie, celle partagée par beaucoup, dont la tête est emplie de sons, mais dont ils savent qu'ils ne pourront jamais les concrétiser, enfermés dans un scaphandre du langage musical qui leur est inaccessible. Et pas seulement ceux qui ne savent pas lire ou écrire la musique, mais aussi tous ceux qui savent que l'opportunité d'une telle concrétisation est trop lointaine, trop incertaine. Pour ceux-là, l'observation d'artistes en plein travail opère un véritable transfert au sens psychanalytique. N'est-ce pas cela, la naissance de la star, l'étoile qui brille, l'exemple à suivre, celle qui réussit ce que nous rêvons tous secrètement d'accomplir ?Toutes les suites sont logiques, toutes sont envisageables, depuis que l'on fredonne quelques airs, qu'on les pose sur un clavier, qu'on les écrit, les enregistre, les produit, seul(e) ou à plusieurs, jusqu'à voir son travail, ses idées, sa pensée récompensée. Je ne suis pas sur la bonne voie, je suis sur une voie, c'est la mienne, ça fonctionne, je continue.Pouraujourd'hui, le chemin emprunté passe par la production d'un tout premier album, avec tout ce que cela comporte de préparation et de travail, avec l'aide des nombreuses personnes qui ont contribué au projet depuis toutes ces années. Du travail, un acharnement, une persévérance, des nuits blanches d'excitation ou de doutes, des cris et des déchirements, des joies et des bonnes surprises, des plans sur la comète ou tout simplement sur la prochaine date, des papiers partout... et du financement.Dans un monde où il n'est pas rare de travailler pour les beaux yeux des autres dans l'espoir de jours meilleurs, il y a des points de non-retour que l'on franchit avec appréhension : se professionnaliser et embarquer tout le monde dans cette gigantesque galère implique nécessairement de mettre la main à la poche. Combien de personnes travailleront sur ce projet, quelle direction artistique, où et quand seront réalisés les travaux préparatoires, les enregistrements, la production, le mastering, et avec qui ?L'équation est tentaculaire, mais au moins une des inconnues peut rapidement trouver une réponse, et c'est pour accélérer le mouvement que. C'est la plateformequi a été choisie, et on est bien contents parce qu'on peut afficher de jolis graphiques qui bougent sur le site de RADIOM Il faut dire que depuis que nous suivons un peu partout ou presque , nombre d'étapes nous ont complètement échappé, et il n'y a rien de tel qu'une petite mise à jour sur la page-même qui résume le projet et vous sollicite pour une contribution :La voie choisie paremprunte à certains codes de la production musicale pour en délaisser d'autres. La démocratisation du do it yourself en a fait progresser plus d'un, et la frontière de l'autoproduction est devenue poreuse et floue. Pour, on passe à la vitesse supérieure avec cette nouvelle ligne droite.L'ignorant que je suis n'a pas le pouvoir de contribuer artistiquement, musicalement, la cover du titre Slowly à base de métal bien gras qui m'a poursuivie pendant plusieurs jours restera à jamais enfermée dans ma tête sans espoir d'en jamais sortir d'une quelconque manière. Cependant j'ai un pouvoir, j'ai un levier, une force motrice. En participant financièrement à la création de cet album, il y aura un peu de mon énergie. Cette énergie qui, combinée à la vôtre, pourra sûrement contribuer à porteraux nues.Avant de voir cette reprise concrétisée au Hellfest Open Air Festival 2034, le travail a déjà commencé pour ce nouvel album: entre enregistrements, travaux sur l'image et le son, les équipes s'affairent déjà et n'attendent plus que vous pour les soutenir.