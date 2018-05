Combo After Echos & Merveilles / FISE / MAGS

Salut, ça faisait longtemps non ?

Faut dire qu'on a pris notre temps, pour diverses raisons, pour faire cet After.



Au programme, Azertoff et Hazto font leur retour sur le festival Echos & Merveilles, qui a eu lieu au Nord de Toulouse, avec concert et village des légendes.

Quelques photos et vidéos sont disponibles sur le compte instagram du podcast (hashtag autopromo) : @KoiQisPASS.



Puis c'est au tour de Gandalf81 de faire sont retour du FISE ainsi que sur la première édition du MAGS, qui a eu lieu les 12 et 13 mai à Montpellier.



On se donne rendez-vous ce samedi à 16h !



PS : Vendredi à 19h, un petit groupe, pas connu de RADIOM, du nom de Fanel sera en showcase gratuit au Bolegason.