Les notes dans les plumes !

Chers auditeurs aimés, n'ayez crainte, Nom de Zeus !!! aura bien lieu ce soir !



Après une perte de connexion Internet et une émission préparée des des conditions rudimentaires (deux bouts de plastique, un vieux collant et ça repart), je m'en reviens les bras chargés de soies et d'épices comme vous n'en avez jamais vu.



Depuis la reprise de mon émission cette année, je me suis rendu compte qu'un genre manquait cruellement à l'appel : la Folk ! Qu'à cela ne tienne pour cette émission, je remets la main sur ce qui s'est fait de mieux, et ce n'est qu'un début ! Le groupe que l'on y passera est neutre, il aime le lait et réside dans un hôtel. Je vous laisse réfléchir là-dessus.



Mais n'allez surtout pas croire qu'il s'agit ici d'une émission spéciale comme j'ai pu le faire autrefois, il y en aura c'est sûr, mais pour le moment je reste sur le rythme de croisière et on continue d'explorer une multitude de genres musicaux.



Hommes, femmes, enfants, à ce soir pour Nom de Zeus !!!