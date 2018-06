On reste souple !

C'est donc tout en dextérité et en étirements harmonieux que nous continuons notre voyage musical dans le temps.



Au programme cette semaine : le retour d'un Hip-hop dans sa forme la plus puissante avec une représentation de deux artistes East et West Coast, l'un moderne, l'autre Old School.



On aura aussi pas mal de sons New-Wave années 80 bien enjaillants qui vous donneront envie de faire du hoola-hoop en leggings zébré fluo. Vous voyez le tableau ? Bon !



Comme toujours, l'émission ne sera pas en reste côté Rock avec nos deux frangins prépubères surdoués de la musique (devinez qui ?), mais également du Rock/Folk 60's en pagaille.



Et parmi tout ça, tout plein de petits bijoux comme du Jazz années 30 de fumeurs de weed (oui Cypress Hill n'a rien inventé), de la Funk sexy kitchoune ou encore du Punk Rock intello.



Un fort beau menu en perspective dans Nom de Zeus !!!