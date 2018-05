Mange, c'est du bon !

Toujours dans la perspective d'un trip résolument oklm (une phrase très en vogue en ce moment sur RADIOM), je m'en reviens comme chaque semaine les bras chargés de trésors musicaux capturés au gré de mes voyages temporels mélomanes.



Le climat incertain auquel nous faisons face ces derniers jours mérite pour sûr une incantation en bonne et due forme à base de Black Power cher à cette émission : de la Soul années 70, du Hip-Hop moderne californien digne héritier de George Clinton, mais aussi de la Folk mélancolique fin des années 50 / début 60 histoire de verser notre dernière larme à la fin du froid.



On se mettra bien au chaud avec de la musique latine et du Jazz africain sans oublier bien sur les curiosités New Wave et autres bijoux !



Alors on reste bien accroché à sa branche et on laisse jouir ses oreilles au gré du son : Nom de Zeus !!! plus en forme que jamais !