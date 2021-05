Yakoi part en Louisiane !

Après notre dernier épisode glacial, jetons l'ancre sur le bayou moite des terres Louisianaises chargées d'histoire !



S'il est une terre ricaine qui regorge de violentes cultures métissées, c'est bien là-bas. Berceau du Jazz, de la bamboche mardi-gras, du Vaudou, des moustiques et des ouragans. Autant vous dire que ça bouge dans tous les sens du terme ! Isa se chargera de nous en apprendre un peu plus sur l'histoire de ce Pays, sa flore et ses coutumes.



Quant à moi, en bon épicurien, je serai chargé des rubriques musicales et culinaires de l'émission (ça va piquer chérie).



Enjoy !