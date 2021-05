Québec ! Le retour de la vengeance !

La nouvelle est tombée comme un couperet : nos descendants le narreront dans des chants et des complaintes, cette époque lointaine où la maladie semait la terreur dans les campagnes et forçait les honnêtes gens à s'isoler pour protéger les plus faibles d'entre eux. Certains de nos animateurs de Yakoi étant déclarés "cas contact", l'émission n'aura pas lieu comme prévu lundi 10 mai 2021 à 18h mais lundi 17 mai 2021 à 18h

Après deux premiers épisodes Yakoi spécial Québec des plus exhaustifs (lire Je me souviens du Québec et Québec), tels les vieux trappeurs d'antan, nous grillons nos derniers souffles pour atteindre notre but et clôturer ce qui restera dans les annales comme "la Sainte Trinité du Grand Froid".



Car oui il nous restait ce petit goût d'inachevé au moment de clôturer notre deuxième épisode... Et vous le savez : chez nous on n'aime pas laisser une œuvre inachevée.



Toujours en présence de notre grand manitou Hoggins!, grand expert de ce beau pays devant l'Éternel, nous tenterons peut être une jonction avec d'autres maudits français ayant foulé le sol neigeux de cette lointaine contrée.



Le tout toujours ponctué de découvertes musicales des plus typiques !



Viens ! C'est lundi 10 mai 2021 à 18h !