Shooter : Switch

Il y a un an, Nintendo sortait leur dernière console de salon.

Enfin, leur dernière console portable.



Enfin non, Nintendo sortait une console de salon portable, ou une console portable de salon je sais plus.



Ce qui est sûr, c'est que Nintendo a sorti quelque chose d’inattendu. Un truc à concept, un truc très Nintendo en fait.



C'est ceux qui l'utilisent qui en parlent peut être le mieux, Gandalf81, Hazto et notre invité surprise vous diront pourquoi ils ont pris une Switch, avec quel jeux, leur vie, leur œuvre, leur réseau.



On se donne rendez-vous ce samedi à 14h pour en parler.



Si vous aussi vous avez craqué, ou allez craquer pour la Switch, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de « L'ApérOriginale ».



One, two, switch !