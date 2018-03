Combo After/Before en rattrapage différé

Vous avez loupé notre session d'enregistrement de ce week-end (Before PodRennes et Session de l'ApérO) ?

Pas de problème, vous avez le droit à un petit rattrapage différé ce soir à 20h du KoiQisPass portant sur pas mal de choses :



Un After sur :

Petit Rock des peuples,

Le pire contre attaque, le nouveau spectacle des Airnadette,

Le salon BD d'Aurillac, avec une interview de deux auteurs invités sur le salon.



Un Before sur :

PodRennes, oui ça vous surprend aussi, moi franchement je l'avais pas vu venir ce coup-là !



PodRennes, c'est gratuit, c'est le week-end des 31 mars et 1er avril, c'est 8 allée Léon le Berre à Rennes.



Oui ça tombe le même week-end que le festival Trois Jours Trop Courts (Fin de bande). On vous en voudra pas si vous allez voir des courts-métrages d'animation plutôt que des personnes à l'autre bout de la France.



À samedi pour L'ApérOriginale "Shooter : Switch" !