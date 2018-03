Before PodRennes et Session de l'ApérO

Si vous nous suivez depuis notre venue sur RADIOM, vous avez du sûrement nous entendre parler de PodRennes.

Hein, Quoi ? Non ?!



Vous ne savez pas ce qu'est PodRennes ?



Et bien pas de problème, vous saurez quasiment tous sur PodRennes lors de notre session d'enregistrement trimestriel de l'ApérO.

Cette session n'aura pas lieu sur l'antenne de RADIOM, mais disponible sur le site baladodirect en live ce samedi (on ne sait pas l'heure exacte du lancement du live, mais ça sera en début d'après midi. Et ouais c'est ça le podcast nativos).



Comme vous pouvez le voir sur l'affiche ci-contre, l'invité de cette édition n'est autre qu'Éric Missoffe, acteur et comédien de doublage. Il est notament la VF de Samy & Scouby, Noah Wyle (Dr Carter dans Urgences).



Pour ce before, nous seront donc en compagnie de beaucoup de monde, mais surtout d'une partie des organisateurs de l'événement.



Une fois ce before enregistré, nous serons en session 12 de l'ApérOriginale et ce jusqu'au bout de la nuit.



Du coup, deux infos : enregistrement ce samedi en début d'aprem, PodRennes 31 mars et 1er avril 8 Allée Léon le Berre à Rennes !



Allez viens, on est bien !