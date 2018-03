On s'accorde !

Ce soir, les Passeurs de Bougnettes ont le plaisir de recevoir une formation née d'une rencontre ordinaire, mais une rencontre qui tisse un bout de chemin tant amical que musical ;

Les 3 Temps, un savant mélange de famille et d'amitié, arrosé de talent et de la volonté de partager des compositions autour de guitares et djembé...

On ne vous en dit pas plus, retrouvez-nous à partir de 21h ce soir sur RADIOM !



LivE BOuGNeTtEs