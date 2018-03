Gestations pour autrui

La gestation pour autrui (ou GPA) consiste à faire porter par une femme une grossesse dont le fruit sera récupéré par le couple commanditaire.

Certaines situations médicales (comme l'absence d’utérus) ou sociales (comme les couples homosexuels masculins) peuvent y trouver la solution au problème posé.

Mais cela soulève des interrogations, éthiques ou non, sur le risque médical, la médicalisation de situation sociales, la marchandisation du corps humain ou des relations entre individus, le dévoiement possible de l'altruisme, la notion de don, la prégnance du génétique sur l’éducatif... et bien d’autres.



L’émission Tu t'es vu quand tabou ? du mercredi 4 avril à 19 heures, proposée par le Planning Familial du Tarn tentera de réfléchir autour de ce sujet complexe.