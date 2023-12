Les femmes sont moins nombreuses dans les carrières scientifiques, bien que leur cerveau y soit aussi apte que celui des hommes. Et elles y sont de surcroît bridées dans leur promotion, affectées à des tâches moins valorisantes et invisibilisées, voire spoliées de leurs contributions.

Le discours dominant les dissuade d’entreprendre des études scientifiques.

Et l’acception du mot science, entre les connaissances, la méthode de recherche et les applications parfois délétères, rend parfois les discours mal compréhensibles.



Pendant les études, à l’école, les divergences commencent dès le CP. Des associations (Filles et sciences, Femmes et sciences 1) luttent contre ce décalage.

Au lycée, la contre-réforme Blanquer a fait chuter de 48 à 38% la part des filles en spécialités scientifiques.

Un entretien avec Sylviane Etienne, ancienne directrice de recherches au CNRS de Toulouse en chimie, spécialiste de l'Hydrogène), a parlé des freins au lycée, aidé par l’ambiance ou le discours dominant dissuadant les filles, mais aussi des façons d’y remédier : un encouragement peut suffire, ou la simple présence d’une chercheuse intervenant en lycée, ou encore la journée nationale des sciences du 11 février 2, ou du mois complet, jusqu’au 8 mars, valorisant les femmes, les ateliers de déconstruction des stéréotypes, les escape games, ou le court spectacle humoristique Objectif Prix Nobel 3.

Puis, à la fac, les femmes sont plus orientées vers des sciences moins « dures », comme la médecine, le droit, le commerce ou le sociétal. Notons que la crise sanitaire a réduit le nombre de publications scientifiques des femmes, mais pas celles des hommes. Et que, dans le milieu universitaire scientifique, prétendument éduqué, les violences faites aux femmes persistent.



Dans le milieu de la recherche, les femmes sont de moins en moins nombreuses au fur et à mesure que l’on monte dans la hiérarchie, en raison d’un phénomène du tuyau percé 4, avec habitus masculin, « club de vieux garçons », tâches subalternes, moins de publications et moins de décharges horaires. Avec en plus une organisation genrée en leur défaveur.

Les décisions politiques pour améliorer la situation ne sont pas à la hauteur.

L’effet Matthieu 5, décrit par Robert King Merton, formalise que les plus favorisés (les hommes, les riches, les dominants...) étendent leur domination et leur pouvoir.

Margaret Rossiter 6, universitaire mathématicienne, chimiste et ayant initié l’histoire des sciences aux USA malgré de fortes oppositions, a décrit l’effet Matilda 7 : à savoir les mécanismes récurrents qui invisibilisent les femmes et attribuent leurs découvertes à des hommes qui récupèrent crédit et prestige dans le champ scientifique. Et ce par le biais d’une ségrégation hiérarchique et une ségrégation disciplinaire, dite « territoriale ».

Parmi les femmes invisibilisées et spoliées, citons Peseshet 8, femme médecin en Égypte ancienne, Trotula de Saverne, chirurgienne médiévale, dont les traités ont été attribués à d’autres, Rosalind Franklin, co-découvreuse de l’ADN et spoliée du prix Nobel... et surtout Matilda Joslyn Gage, qui avait décrit le phénomène concernant les femmes inventrices au XIXe siècle.