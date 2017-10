Et pour les toulousains...

Et oui, on pense aussi à vous !



Le 28 octobre, à Axis Musique, on pourra aller voir un live de MakaFunk, avec une première partie de Super Extra Large Funky Funzone. Mais qu'est-ce c'est que donc que ça?



MakaFunk c'est, comme vous pouvez le deviner, du Funk et de la Soul. C'est Toulousain, c'est du coin, c'est donc assurément du bon son.

SELFF c'est aussi de la Funk, du jazz, ça groove, ça bouge, c'est cool.



Pour vous présenter tout ça en détail, on aura comme invité dans le studio notre ami Sacha (SELFF), qui pourra en parler un peu plus précisément.



On vous attend donc mardi soir, à 19h, comme toujours, prêts à vous rendre heureux.



Allez, la bise !