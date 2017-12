Le cirque de Yanmâtal pour Noël !

Une émission des Passeurs de Bougnettes dédiée à la culture artistique et la recherche du plaisir de créer, musique, théâtre, art du cirque et expression corporelle, tout ça avec un brin d'improvisation.



Ce jeudi, pour terminer cette année 2017, nous sommes ravis d'accueillir dans le studiom Yannick Cilici et Alix Sompayrac, complices dans la vie mais aussi sur scène.

Ils nous présentent leur dernière création, Yanmâtal, construite autour de la voix d'Alix et des instruments de Mathieu et Yannick. À découvrir !



Nous vous proposons une immersion totale avec nos invités qui, après des parcours respectifs remplis de diversités, se retrouvent autour de ce projet commun débordant de talent et d'émotions.



Et ce sera Nawel dans le studiom aussi avec une surprise de taille.



À jeudi !



Le NoËl dEs BoUgNeTTeS





