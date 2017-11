Ouverture du Labo Rap

On y est, après des années de recherches intenses, le Labo Rap ouvre enfin ses portes au grand public. Après son émission The Beat Plate avec Tim l'année dernière, Maël revient en force sous le pseudo Dr. Emmental avec ses deux acolytes de MMI, CocO.G (Corentin) et Malala (Marie-Anne), pour vous présenter du flow et du beat en masse.



En effet, tout type de frappe sonore old school ou contemporaine est étudié dans le Labo Rap, à partir du moment où le bruit est similaire à un V8 de Mustang Shelby qui démarre.



Étape par étape, on analyse tous les aspects du Rap US, notamment old school, on présente les artistes que vous connaissez, mais aussi ceux que vous ne connaissez pas.

La semaine dernière, on a ramassé les plus beaux coquillages de la West Coast, de 2Pac à Cypress Hill, en passant par The Pharcyde, Schoolboy Q, Deliquent Habits, Snoop D. Dogg et bien d'autres.



Cette semaine, on change la face du vinyle et on passe à la East Coast avec une sélection musicale raffinée, pour les plus gourmets d'entre vous : Nas, le Wu-Tang, The Fugees, Mac Miller, Busta Rhymes, Pete Rock & Cl Smooth... et la liste est longue et juteuse.



Bref, venez tâter les tubes (à essai) dans le Labo Rap, tous les mercredis sur RADIOM, de 21h à 22h (des fois on commence à 20h, des fois on termine à 23h, on vous tiendra au jus).