Surchauffe au Labo Rap

Yo yo yo !

La clique du Labo Rap a été dépassée par les études. En effet, nos présentateurs d'élite sont également étudiants en MMI (Métiers du Multimédia et de l'Internet). Les vacances approchent et y a la masse de taf' qui nous tombe dessus. Du coup, pas de Labo Rap ce soir, désolé, on vous régalera les papilles à la rentrée.



En attendant passez de bonnes fêtes, on vous envoie la bise.