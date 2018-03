Labo Rap annulé

Bonsoir les hip-hopistes,

C'est la Saint-Valentin, mais c'est aussi l'anniv' du Dr. Emmental, le stage de Malala, et CocO.G. sera pas là... donc comme on l'a annoncé à la dernière émission, y'aura pas de Labo Rap ce soir.



Quant à votre dose d'old school, on espère que ça peut attendre jusqu'à la semaine prochaine.