De "The Scills" à John Barry

Où comment commencer avec une Pop légère, gaie et entrainante en début d'émission et, de fil en aiguille, pour arriver à une Bande Originale de Film signée John Barry...



Nous partirons ainsi du dernier album de The Scills dont nous continuons la découverte.



Suivront quelques titres de la décennie actuelle et nous entamerons une remontée du temps qui nous mènera en 1977 avec Randy Newman.



Pour ensuite entamer un survol des années 60 avec The Beach Boys, The Kinks, The Zombies, mais pas que...



Pour terminer (sans compter le titre espagnol) avec deux extraits de B.O.F.



Vive le Rock (la Pop et les B.O.F.), sur RADIOM et sur RADIO OLORON !