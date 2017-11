Après quelques semaines de pause, les Passeurs de Bougnettes reviennent plus en forme que jamais pour vous proposer de découvrir un artiste fort sympathique et surtout très talentueux, Quentin Rougelot, alias Sépal.



Fort d'une culture musicale aux horizons divers et variés, Quentin a créé son propre univers, entre mélancolie et rimes posées.

Il nous amène aux sources du hip hop avec un son bien rythmé qui fera sans nul doute écho aux amateurs.



Nous sommes heureux de laisser le micro a un p'tit gars du coin qui, au-delà de sa musique, nous fait passer son message.







À jeudi 21h sur RADIOM !





