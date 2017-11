Le retour du Jedi !

Mes chers amis, aujourd'hui est un grand jour pour nous, le studiom, Castres, la France, LE MONDE !



Notre cher camarade et animateur Simon reprend du service pour votre émission : Je Cinéma !



"Brace yourselves !" comme on dit dans la langue de Shakespeare, le Seigneur montagnard est de retour et on l'espère pour de bon.



Au programme ce soir : actualités, quiz, délires ...



On vous attend nombreux pour le retour de l'enfant prodige.