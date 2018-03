La fin d'une ère...

Ça y est... C'est la fin d'une belle aventure qui s'annonce.

C'est High Tech !, c'est la fin, la der des der comme disaient nos grands parents...



En cet honneur, ce soir nous aurons le privilège d’accueillir toute une ribambelle d'invités aussi passionnés et passionnants les uns que les autres !



Au programme ce soir : le décès d'un homme incroyable, Stephen Hawking. L'équipe de C'est High Tech ! lui rendra bien sûr hommage ; nous parlerons encore et toujours des déboires actuels des cryptomonnaies et forcément du dernier flagship du Sud Coréen Samsung.