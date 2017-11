Pour ce premier article estampillé KoiQisPass, vous aurez droit à plusieurs informations.



La première c'est que j'ai commencé la publication des conférences auxquelles nous avons assisté lors du Jap'In Tarn 2017, il reste encore le quiz à publier. Je me garde précieusement les lives de Fanel ;)

Tout est disponible sur le flux du podcast à cette adresse : koiqispass.lepodcast.fr.

Vous y retrouverez tous les précédents podcasts ainsi que les nombreuses conférences du TGS.



Et comme j'arrive à faire une transition, pas comme en live, mercredi 22 a 20h, nous serons à l'antenne pour le Before TGS 2017. C'est quoi ? c'est quand ? et qu'est ce qu'on y fera ? Réponse en live et/ou en podcast.



Ce qui est sûr, c'est qu'on va parler comics et web séries.





Pour vous rendre au TGS, toutes les infos sont sur leur site.

Concernant les web séries, c'est sur le site du Festival Francophone de la web série que ça se passe.



A oui, au fait, moi c'est Azertoff. Vu que je ne me suis jamais présenté lors des deux précédents passages sur RADIOM ;)



Sortez couverts.