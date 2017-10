On vous dit (presque) tout sur le Championnat de France de Human Beatbox !

Le Local à Bohème a eu l’occasion de rencontrer certains concurrents du Championnat de France de Human Beatbox 2017 qui se tient les 27 et 28 octobre 2017 à Paris ! Et nous serons présents sur les deux soirées pour partager ça avec vous !



Le direct, c'est mercredi 18 octobre sur RADIOM à 21h et pour les absents un podcast sera disponible ici-même.



Au programme de cette émission spéciale :



L'interview de Wawad et Beatness, deux Toulousains multiples champions de France de beatbox et membres du bientôt célèbre groupe Berywam avec Rythmind et MB14 : comment le groupe Berywam évolue-t-il depuis ces dernières années ?



Mais aussi :

- Des extraits du championnat de France 2016 (inédit en radio !)

- Des révélations sur le monde des Bisounours de la communauté beatbox !

- Quelques reprises du groupe Berywam, et l'annonce d'un prochain Album !

- On vous dit tout sur l'arrivé d'un éventuel cinquième membre dans le groupe !

- Qui fait vraiment la vaisselle dans la coloc ?

- Qui seront les prochains juges du championnat ?

- Beatness se confie sur les principaux concurrents.



Au programme également, une interview par téléphone de LOUNI, le batteur du groupe tarno-toulousain DOT qui s'inscrit pour la première fois au championnat de France en catégorie loopstation : comment appréhende-t-il sa participation ?



Vous saurez tout en écoutant Le Local à Bohème, en direct ou en podcast sur RADIOM !



Oui notre titre est complètement pute à clic ! Mais t'aimes ça, hein... dis-le que t'aimes ça !