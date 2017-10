Un petit moment avec The Scills

Il y a quelques jours, un des contacts de Let There Be Rock sur Facebook m'envoie un lien pour que je puisse découvrir leur dernier single en me remerciant de bien vouloir l'écouter.



Ce qui fut fait.



Avec le plaisir de découvrir un titre qui entre parfaitement dans la programmation de Let There Be Rock.



The Scills — car c'est le groupe dont il s'agit — est un quintet originaire de Belgique et nous fournit un single "In Need of Time" qui préfigure la sortie de leur deuxième CD le 20 octobre prochain.



Ainsi nous programmons ce titre et aurons le plaisir d'avoir au téléphone Léo Janssens, co-fondateur du groupe.



La semaine dernière nous avons entamé la découverte du dernier album de Bernard Lavilliers. Nous continuons cette semaine en vous présentant deux nouveaux titres de "5 minutes au paradis"



Pour le reste de la programmation, nous ferons un "petit coucou" à Tom Petty qui s'en est allé rejoindre le paradis des musiciens, beaucoup trop tôt (66 ans).



Le vinyl, comme depuis trois semaines, c'est Uriah Heep et, comme d'habitude, le dernier titre de rock hispanophone.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON !