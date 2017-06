Quand on tape "jouer" dans son moteur de recherche préféré, voici la première définition qui apparaît :





Se divertir en pratiquant un jeu, s'amuser avec un jeu, un jouet : Jouer à la poupée, au train électrique. ... Pratiquer un jeu, un sport : Jouer au tennis, aux échecs. Engager de l'argent dans un jeu de hasard : Jouer aux courses. Spéculer sur les différences de cotation des valeurs boursières : Jouer sur le coton.

Je ne sais pas trop quoi en penser, alors le mieux c'est peut-être de se faire rencarder sur la question. Et c'est, membre de l'associationqui vient nous présenter sa façon de jouer.Les activités de l'association sont clairement tournées sur la création de plaisir mais aussi le tissage du lien social local, et justement ce vendredi Joc'R est de sortie à la Maison de Quartier de l'Albinque pour une soirée à jouer et je pense que, personnage emblématique de ce lieux de rencontre, ne nous contredira pas. Il sera parmi nous également.La parole est donnée une fois de plus à ces personnes qui font que le quotidien des autres en est ensoleillé.Nous sommes une fois de plus ravis de vous donner cet espace de libre expression et que vous le fassiez vivre.À jeudi.LeS B0uGn3TeS