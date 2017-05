Dans la Rue Rouge

Originaire de la ville de Castelnaudary (11, Aude), le groupe énergique et dansant Rue Rouge a parcouru un long chemin. Formé en 2004 par Vincent Perez (guitare, chant), Nicolas Herveet (guitare, chant), Eric Blanc (Contrebasse, basse, chant) et Dominique Artigue (batterie, chant), ils publient un premier album Rue Rouge en public, dans lequel le groupe met un point d’honneur sur ce qui les caractérise : l’ambiance de leurs concerts. Toujours bien accueilli, le public est souvent enthousiaste, motivé par ses sons stimulants, tout comme certaines critiques musicales tels que celles de L’Indépendant, Chant’Essone, Chorus... Ils réalisent leur second album À l’étroit en avril 2009, dans lequel on peut trouver des compostions parfois plus calmes telles que Gare de l’ouest, Camarade ou encore Une petite fille sur une balançoire.





Rue Rouge, c’est de la chanson, c’est du rock, c’est du swing, c’est de la java, c’est du rouge incandescent, lumineux et dansant, révolutionnaire.

On ne peut faire meilleure auto-description, plus réaliste. C’est le genre de groupe qui donne envie de se balader en dansant dans plus de rues de ce genre.Après un moment de battement, le groupe séparé décide de se reformer en compagnie de Vincent Perez (chant, guitare), Dominique Artigue (batterie, percussions, chœurs), Eric Blanc (contrebasse, basse, chœurs) et(guitares, banjo, chœurs) pour un nouveau projet. Et oui, Rue Rouge va enfin faire naître ses nouveaux sons, élaborés depuis plus d'un an.Ce projet est financé par vous, auditeurs, fans, particuliers, sur le site. Selon la somme (libre) que vous souhaiterez donner pour aider le groupe, des cadeaux vous seront faits.En attendant mardi soir pour partager avec vous l’interview donné par Vincent Perez, nous vous remercions de nous soutenir ainsi que Rue Rouge, et, comme l’aime à le dire notre chanteur à la fin de ses concerts, restez vivants !