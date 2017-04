Enjaillisme filmico-musical

Derrière ce titre un peu perché et complexe se cache un concept simple : qui dit émission récente dit nouveau concept... En effet, dans l’émission Good Vibrations, on vous propose à partir de maintenant de faire toutes les deux semaines une émission à thème : on (ou vous) choisissez un thème, et on vous passe une heure de musiques qui y correspondent.



Pour l’émission du 18 avril, on vous emmène dans le monde de la musique au cinéma. Bandes originales, musiques utilisées, reprises... Une sélection de sons ayant connu le grand écran et les salles remplies d’oreilles heureuses lorsque leur heure de gloire arrivait.



Et oui, que de la bonne qualité. De Duane Eddy à Talking Heads, en passant par le duo Emma Stone / Ryan Gosling, ce show est fait pour vous motiver, vous rappeler ce vieux film que vous regardiez adolescent, après une journée chez le disquaire à la recherche du dernier R.E.M., ou vous en faire découvrir de nouveaux, parfois plus récents. Nous voyagerons pour cela de 1973 à 2017 dans des registres différents, des styles différents, des thèmes différents.



En espérant que vous apprécierez le petit bijou qu’on vous a concocté.



La bise les amis, restez à l’écoute !