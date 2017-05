Cinééé t'es mieux avant

Salut les pouletos,

ce soir je suis en canne complet,

Prêt à vous éberluer, estomaquer,

parce que ce soir on parle ciné,

et même plus si affinités...



La bise,

Cordialement,

Simon Pratdessus



Sérieusement, ce soir la chronique se déroulera en deux parties, une sur les musiques que l'on a pu entendre dans des films français mythiques du XXème siècle.

La seconde partie sera consacré à la variété internationale, mais ne vous en faites pas, elle n'en reste pas moins juteuse, entraînante...