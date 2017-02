Et si vous preniez le temps...

Le temps d'écouter la musique.



Celle qui vous plaît, celle que vous voulez découvrir... Et dans de bonnes conditions d'écoute, si possible. Et aussi faire la différence entre "écouter" et "entendre".



J'ai la nostalgie de cette époque de mon adolescence où je n'avais rien d'autre à faire que de me mettre sur le canapé, et passer et repasser le même disque y pour découvrir un détail supplémentaire à chaque écoute.



En fait, j'avais certainement beaucoup d'autres choses à faire, tout est question de priorités... Et l'adolescence est une période où elles ne sont pas forcément celles que les parents voudraient... Toujours est-il que je prenais le temps d'écouter la musique.



Je redécouvre ce plaisir par moments. Casque branché sur ordinateur, une liste de diffusion d'un fournisseur de musique en ligne défile.

Et même si la qualité musicale n'est pas celle d'un vinyle, c'est un moment que je m'accorde dorénavant pour moi. Et aussi pour les auditeurs. Cela me permet de découvrir des groupes, des titres qui feront partie des futures programmation de Let There Be Rock.



Tout cela pour vous dire qu'il n'y aura pas de direct lundi 20 février. Let There Be Rock aura bien lieu à 20h avec une rediffusion.



Laquelle ?



Et bien, ce sera la surprise !



Surtout, prenez le temps d'écouter de la musique, c'est bon pour la santé ! Et avec RADIO OLORON et RADIOM, vous êtes servis, tant au niveau de la qualité que de la diversité.



Vive le Rock, sur RADIO OLORON et sur RADIOM