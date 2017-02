Après le succès rencontré avec « Anna Danse », le bassiste et compositeur Thierry Balin nous présente son nouveau spectacle « Résilience ».



Il nous propose une musique sans frontière qui puise son inspiration dans les musiques du monde et le Jazz. Ses compositions sont nourries par une multitude de styles : jazz, samba, tango, biguine, baião, boléro... Cette diversité lui offre une palette de couleurs qui fait la richesse et l’originalité de sa musique.



Accompagné par ses amis musiciens, le pianiste Clément Griffault, l’accordéoniste Thierry Serra et le batteur Pierre Costes, Thierry Balin nous embarquent pour un voyage imaginaire baigné de mélodies et d’émotions... Une musique qui fait du bien !



Le nouvel album « Résilience » sera enregistré cette année et sortira en décembre.



Thierry BALIN : Composition, Basse, Basse Fretless



Pierre COSTES : Batterie, Percussions



Clément GRIFFAULT : Piano, Clavier



Thierry SERRA : Accordéon, Bandonéon



Pour les plus impatients, le direct pour Le Local à Bohème c'est mardi 21 février de 20h30 à 22h sur Radio Albigés.



Pour les fidèles de notre belle radio active, la rediff' sera le jeudi 23 février de 22h à 23h30 sur RADIOM.



Et le podcast pour les éternels absents...