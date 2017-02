Courts mais larges !

C'est un des rendez-vous incontournables d'une année à Castres. Une rencontre nichée au cœur d'une salle de cinoche. Trois jours de rencontres, en réalité. Trois jours de découvertes cinématographiques, d'échanges, en terrasse s'il fait beau ou lovés dans de doux fauteuils de cinéma s'il grêle dehors.



C'est toujours un peu le problème du mois d'avril. Il est coquin. La farce se lit dans ses petits yeux espiègles. L'occasion rêvée d'organiser cette dixième édition des Trois Jours Trop Courts !



Hop ! Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le besoin impérieux d'aider à l'organisation dudit événement avec un coup de pouce de financement participatif. Comme chaque année, la Directrice du Festival en appelle à la générosité du public pour financer une petite partie de la montagne que représente l'organisation d'une telle manifestation.



Soutenez les Trois Jours Trop Courts 2017 !



Les candidatures ont été déposées, l'équipe du festival a reçu les films en compétition et a déjà commencé son travail de sélection : c'est déjà sur les rails ! Comme l'année dernière (relire Dix ans de courts !), et comme l'année prochaine, bien sûr, avec des surprises toujours au rendez-vous !



Avez-vous eu la joie de discuter avec de prestigieux invités venus parler de leur métier de scénaristes, animateurs, dessinateurs, modélisateurs, sur leurs productions cinématographiques ? Nous oui.



Avez-vous déjà passé une soirée incroyable au milieu de lauréats ravis aux anges, prêts à en découdre comme il se doit avec la morosité de ce qu'a failli être votre vie jusqu'à ce soir-là ? Nous oui.



Serez-vous au rendez-vous pour cette édition 2017, à la fois en soutien financier, devant et dans l'écran, autour du festival et des festivaliers, entre cocktails et projections ? Nous, sans aucun doute !



Rendez-vous les 30, 31 mars et 1er avril pour cette nouvelle édition des Trois Jours Trop Courts !



Pour se mettre les choses en bouche (à part les petits fours), une petite idée de l'édition 2016 sous la forme d'un souvenir en images :





Lese termine à la fin du mois, ne tardez pas !Plus d'infos :- les Trois Jours Trop Courts sur le web