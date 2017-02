La formation Jan Quartet joue essentiellement des compositions d'Alain Guelfi arrangées par le groupe et quelques standards choisis et revisités.



Avec ses ballades poétiques et ses morceaux aux consonances jazz funk, Jan Quartet nous entraîne dans un voyage allant jusqu'aux frontières méditerranéennes ou encore africaines...



L'inspiration musicale offre ici une grande palette d'expressions, un répertoire aux sonorités jazz colorées laissant une large part à l'éclectisme rythmique (Tribute to John, Hésitation waltz, Africa...)



Jan Quartet est un projet musical entre amis construit dans la simplicité démontrant que le jazz peut-être aussi accessible à tous.



Alain Guelfi composition, guitare et chant, Joël Ferron, le bassiste, Laurent Planells, le batteur, Julien Marty le saxophoniste...



Sortie 1er album Cap Océan Avril 2015.



Pour les plus impatients, le direct pour Le Local à Bohème c'est mardi 7 février de 20h30 à 22h sur Radio Albigés.



Pour les fidèles de notre belle radio active, la rediff' sera le jeudi 9 février de 22h à 23h30 sur RADIOM.



Et le podcast pour les éternels absents...