Après l'émission Over the 60's du 17 octobre dernier, c'est au tour des 70's de faire leur apparition dans Let There Be Rock.



Tout est parti du vinyle programmé ce soir là. Il s'agissait de "Ra-Ta-Ta" du groupe Rotation. Un 45 tours de ma collection que j'avais dépoussiéré. Je vous avais alors expliqué que j'avais longuement hésité avec un autre 45 tours (Chicory Tip - Son Of My Father) et vous avais promis de le programmer une prochaine fois...



Cela n'aura pas tardé, vous y aurez droit ce lundi 7 novembre. Et toute la programmation de ce lundi a découlé de ce titre. Nous étions au début des années 70, nous allions donc rester dans les années 70.



C'est aussi simple que cela : un groupe en "appelant" un autre dans mon esprit... Avec des groupes connus (Gary Glitter, Slade) et d'autre moins (ou pas) connus (Daniel Boone, Les Humphries Singer, Mud, Bay City Rollers...)



Je ne vais quand même pas tout vous dévoiler !



Je vais vous laisse le soir d'écouter Radio Oloron lundi 7 novembre de 20h à 21h. En espérant que la multi-diffusion sur les deux radios sera bientôt disponible !



Vive le Rock, sur Radio Oloron et sur RADIOM !