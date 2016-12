Over the 60's

C'est comme cela que s'appelait une déclinaison de Let There Be Rock durant la saison 2010-1011.



Let There Be Rock durait deux heures à l'époque et l'une des deux était consacrée à la Pop et au Rock "british" (et aussi un peu US) des années 60.



Ce lundi 17 octobre j'ai coupé la poire (l'heure) en deux. "Moite 60's et moite 70's".



Seul anachronisme : le titre espagnol de fin d'émission qui date de 2002.



Vive le Rock (et la Pop british des 60's), sur RADIO OLORON !