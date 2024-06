Oldies but Goldies

Vous qui suivez Let There Be Rock, vous avez déjà dû entendre que mon adolescence c'était pendant les 70's.

Ne calculez surtout pas mon âge...

(Forcément, vous l'avez fait !)



Ce sont donc Slade, Deep Purple, David Bowie, Led Zeppelin, Blue Oyster Cult, T.Rex, Jefferson Airplane et Starship... Et j'en passe quelques autres.



Par contre, les 60's, c'est beaucoup plus tard que je les ai découvertes.

Et je me suis régalé avec des groupes plutôt inconnus en France (mais connus presque partout ailleurs) : The Hollies, Frankie Valli, Norman Greenbaum, Thunderclap Newman...



La France n'était pas un pays Rock, à l'époque. Elle piquait les titres anglo-saxons qui fonctionnaient et les adaptait, plutôt mal d'ailleurs.



L'est-elle vraiment devenue ?

Je dirai non, malgré cette multitude d'excellents groupes de Rock, que l'industrie du disque préfère ignorer en promouvant le "vendable jetable".



Je vous propose cette semaine un survol des années 60 et 70 avec des petites choses sympathiques à se mettre entre les oreilles.



Pour découvrir la programmation de cette semaine, je vous invite à nous rejoindre lundi soir 3 juin, à 19h sur Radio Campus Rouen, mardi 4 juin 2024 à 20h sur RADIOM et lundi 10 juin à 20h sur Radio Oloron.



Rock is not Dead !!!

et Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron et sur Radio Campus Rouen ! 🤘