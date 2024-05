On s'fait une face : Sticky Fingers

Sorti il y a cinquante trois ans et un mois, ce neuvième album studio de Rolling Stones était pour le moins osé... provocateur... Je vous laisse le choix, qui n'est absolument pas exhaustif.



Avec sa pochette montrant une braguette munie d'une vraie fermeture éclair dont l'auteur n'est autre que Andy Warhol 1, cet album n'est pas passé inaperçu, c'est le moins qu'on puisse dire...



C'est donc la face A de l'équivalent vinyle que nous allons nous mettre entre les oreilles, et ça va nous faire le plus grand bien.



Pour écouter cette émission, je vous invite à nous rejoindre lundi soir 27 mai, à 19h sur Radio Campus Rouen, ce soir à 20h sur RADIOM, et en rediffusion le lundi 3 juin à 20h sur Radio Oloron.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron et sur Radio Campus Rouen ! 🤘