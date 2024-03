Glam ! Que du Glam !

Glam rock, également appelé Glitter rock est un mouvement initié au tout début des années 70.



En France, on utilisait aussi le terme Rock paillettes.



Tiens, devinez comment on dit paillettes en anglais ? Eh ben, tout simplement glitter.



Ses représentants les plus emblématiques : le David Bowie de Ziggy Stardust, Alice Cooper de Billion Dollar Babies...

Mais aussi T. Rex, Elton John de Goodbye Yellow Brick Road...



Et beaucoup d'autres dont vous ne soupçonnez pas l'existence.



Deux heures complètes de Glam rock, c'est ce qui est au programme de ce Let There Be Rock.



Pour écouter cette émission, je vous invite à nous rejoindre lundi soir 25 mars, à 19h sur Radio Campus Rouen, mardi 26 mars 2024 à 20h sur RADIOM et le lundi 1er avril à 20h sur Radio Oloron.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron et sur Radio Campus Rouen ! 🤘