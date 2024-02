Motocultor, vous connaissez ?

Pour les fans de Métal, ce doit être une évidence.

Pour les autres, il est besoin de préciser que l'appelation complète c'est Motocultor Festival Open Air 1.



Donc vous avez la réponse...



Et ça se déroule à Carhaix, dans le Finistère.

Carhaix, ça vous dit quelque chose, peut-être ?

Si je vous dis : Vieilles Charrues, c'est mieux ?

Même endroit mais pas les mêmes jours puisque que le Motocultor Festival Open Air se déroulera du 15 au 18 août 2024.



Les trois têtes d'affiches sont plutôt Metal (Opeth), voire l'Extreme Metal (Meshuggah) ou le Metalcore (Architects).



Le Metal, c'est bien, le Rock et le Rock progressif également. On retrouvera les groupes tels que les Polonais de Riverside, l'Australien Plini, les Hollandais de Dewolff et les Français, plutôt les Toulousains Esthesis dont on a commencé à vous faire découvrir leur dernier album la semaine passée.



La programmation est très fournie. Je vous renvoie vers la note de bas d'article pour la découvrir complètement.



Pour notre part, nous vous programmons huit titres (pour environ cinquante minutes) de groupes qui participeront à ce Motocultor Festival Open Air 2024.



Pour le reste de la programmation :

- un petit tour dans la fin des années 60/début des années 70

- un nouveau titre de notre chouchou NoRe 2



Je vous donne rendez-vous :

- lundi 12 février à 19h sur Radio Campus Rouen

- ce soir à 20h sur RADIOM



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron et sur Radio Campus Rouen ! 🤘