Rock progressif français, d'hier et d'aujourd'hui

Tout à fait par hasard, en farfouillant dans les sorties récentes d'albums, je suis tombé sur un article qui parlait d'un certain Jean-Pierre Louveton, alias JPL.

Qui plus est, accolé de la mention Rock progressif français.

Grosse interrogation pour moi. Inconnu au bataillon...

En fouillant un peu plus je découvre que JPL est son projet parallèlle au groupe de Rock progressif français Nemo.

Deuxième interrogation pour moi. Aussi inconnu que JPL !!!



Ce qui m'a amené à rechercher sur Wikipedia : "Rock progressif français".

Et là, la claque !

Mis à part Taï Phong je suis complètement passé à côté d'un certain nombre de bons groupes français de Rock progressif.



D'hier et d'aujourd'hui...



D'hier j'ai découvert le groupe Présence (années actives 1969-1973) qui a vu débuter un certain Daniel Balavoine. Avant de se lancer dans sa carrière solo en 1972.

Ainsi que Zoo, Gong ou même Pulsar...



D'aujourd'hui le groupe Toulousain Esthesis, par exemple.



Je vais rattraper un peu le temps perdu en vous programmant huit titres de Rock progressif français. Seulement huit me direz-vous !

Et oui, le progressif dépasse parfois largement le format radio traditionnel de trois minutes...



Sans oublier un titre du dernier "chouchou" entré dans la playlist de Let There Be Rock : NoRe 1.



En tout ce sont dix-neuf titres qui seront au menu de Let There Be Rock.



Je vous donne rendez-vous :

- lundi 5 février à 19h sur Radio Campus Rouen

- ce soir à 20h sur RADIOM

- lundi 12 février à 20h sur Radio Oloron



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron et sur Radio Campus Rouen ! 🤘