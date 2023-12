On s'fait une face : Deep Purple

Nous avons déjà fait quelques épiodes de "On s'fait une face". Je vous renvoie vers On s'fait une face : BJH et aussi vers On s'fait une face ? Bowie 1970.



Le principe n'a pas changé. Je programme l'équivalent d'une face de vinyle. Sans commentaire et sans interruption. Ce qui laisse à vos oreilles le plaisir de découvrir plus ou moins une vingtaine de minutes d'un album qui a m'a marqué.



Et cette face est l'une de l'album de Deep Purple : "Who Do We Think We Are" (1973).



L'occasion pour vous de préparer vos écouteurs ou vos casques audio.



Pour le reste de la programmation : quelques un de nos chouchous, bien évidemment.

Plutôt que tout vous dévoiler, je vous propose de nous rejoindre :



Pour le direct :



depuis le studio de Radio Campus Rouen à Mont-Saint-Aignan, le lundi 4 décembre à 19h

Pour les rediffusions :Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron et sur Radio Campus Rouen ! 🤘