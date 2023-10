Pour le plaisir

Nan, nan, pas de Herbert Léonard 1 dans la prog du prochain Let There Be Rock.



Je parle ici du plaisir de nos oreilles.



Et aussi de celui de me retrouver derrière le micro, en direct depuis le studio de Radio Oloron.



Au programme de la première heure, une grande partie de nos "chouchous" :

Et pour le reste de la programmation, nous allons continuer cette petite série française avec quelques titres.Et puis du Rock, encore du Rock, un peu de Blues, une dose de Britpop.Vous voyez, que du plaisir pour nos oreilles !Je vous donne rendez-vous lundi soir 9 octobre, dès 20h sur Radio Oloron et ce soir à 20h sur RADIOM Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘