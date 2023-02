Quête n°162 : Une offre irrefusable

J'étais fou, dément, je désirais ardemment ce dont aucun homme n’était censé disposer. Mais tous l’avaient ! Picasso, Vauquelin, Miro, Dali, Munch. Ils l’avaient, ce don ! Et je le voulais si désespérément que je hurlais dans les ténèbres nocturnes. Je me jetai dans la mer pour noyer mes rêves. Mais quelque chose répondit, et je La rencontrai. Elle me montra la vérité. Comment peindre unportrait qui représente bien plus que la chair, un portrait de l’Âme Humaine. Tous mes rêves devinrent réalité… et mes cauchemars également.



Roll The Dice reprend du service avec Kult : Divinité Perdue pour une nouvelle saison pleine d'aventures, d'enquêtes et de sombres secrets !



Retrouvez-nous jeudi jeudi 16 février 2023 à 19h dans l'émission Roll The Dice sur RADIOM, mais également sur notre Twitch RTD_Radiom pour le début de cette nouvelle saison !