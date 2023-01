Deux bye-bye ! dur dur !

Deux figures de l'histoire du Rock qui s'en vont à quelques jours d'intervalle, c'est dur.

Surtout quand on voit partir les musiciens qui ont accompagné notre "entrée" dans la musique, à l'adolescence.

Chronologiquement, j'ai découvert Jeff un peu plus tôt que David.



Tous les deux étaient des guitaristes. L'un, anglais, l'autre, américain. Le premier était plutôt Rock et faisait chanter sa guitare, le second plutôt Folk rock et faisait chanter sa voix au milieu d'harmonies vocales.



Jeff, l'anglais, c'était avec l'album Beck, Bogert & Appice en 1973. Après son passage dans The Yardbirds et ses débuts en solo, il forme un super groupe au titre éponyme.



David Crosby, après avoir fondé et quitté The Byrds, a fait d'abord partie d'un trio en compagnie de Stephen Stills et Graham Nash. Trio qui deviendra quatuor à l'arrivée de Neil Young.



Vous aurez compris qu'on leur rendra un petit hommage en se mettant quelques uns de leurs titres entre les oreilles.



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 23 janvier, à 20h, sur Radio Oloron et mardi 24 janvier 2023 à 20h sur RADIOM. En effet nous décalons désormais les diffusions entre les deux radios : deux fois plus de bonheur avec la séance de rattrapage du mardi !



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘