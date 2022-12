Quête n°161 : Au rapport !

ET voilà, c'est déjà la fin de notre aventure sur Degenesis ! Etta, Vesper, Kiefer et Bolt ont survécu aux assauts sur la tour de guet. Maintenant qu'ils sont rentrés et qu'ils ont reçu les soins nécessaires, nous allons comme à notre habitude revenir sur cette aventure, en parler avec les joueurs, mais aussi avec vous !



Retrouvez-nous jeudi 8 décembre 2022 à 19h dans l'émission Roll The Dice sur RADIOM mais également sur notre Twitch RTD_Radiom pour un petit débrief d'une heure, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions sur le chat!