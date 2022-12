Quête n°160 : La tempête

Nous repartons une ultime fois aux frontières du Protectorat, où notre petit groupe lutte pour sa vie au sein de la Tour de Guet 17N.



Après une opération menée dans le nid des Cafards — ce qui n'a malheureusement pas permis d'éliminer le chef mais au moins une bonne moitié des cannibales — notre groupe est à nouveau retranché dans la tour de guet. La tempête de poussière se lève et les communications seront bientôt rétablies, mais ce n'est pas encore fini : les cafards tentent le tout pour le tout et attaquent avec leurs dernières forces. L'avant poste tiendra-t-il à la colère du clan ?



Retrouvez-nous aujourd'hui à 19h dans l'émission Roll The Dice sur RADIOM, mais également sur notre Twitch RTD_Radiom pour la fin de cette aventure !