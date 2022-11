Quête n°159 : Carnage

Nous repartons aux frontières du Protectorat, où notre petit groupe lutte pour sa vie au sein de la Tour de Guet 17N.



A l'initiative d'Hakkal, notre petit groupe a décidé de passer à l'offensive plutôt que d'attendre la mort dans la tour. Le plan est simple : trouver le leader des Cafards et l'éliminer. Après, plus qu'à espérer que la désorganisation des troupes leur permettra de tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Nos protagonistes ont donc progressé jusqu'au camp sans éveiller les soupçons des cannibales, mais se sont laissés distraire pas d'anciennes runes et alors qu'ils s'affairent à les déchiffrer, Kiefer entend des râle guerriers. Les Cafards arrivent.



